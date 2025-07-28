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Регион
28 июля, 11:03

Раз в полгода: Россиянам объяснили, почему важно обновлять личные данные в приложениях

Эксперт Водяной призвал обновлять данные для защиты от взлома мошенников

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Россиянам следует регулярно обновлять данные, чтобы минимизировать риски взлома со стороны мошенников, предупредил руководитель команды информационной безопасности Дмитрий Водяной. По его словам, актуализации требует информация в соцсетях, виртуальных магазинах, банковских приложениях и прочих цифровых сервисах.

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Иначе могут возникнуть проблемы с восстановлением доступа, прохождением идентификации и верификации. Кроме того, повысится уязвимость к фишингу и ошибкам в работе сервисов. В числе прочего специалист рекомендовал актуализировать данные о телефонах и почтах, паспорте и адресах, а также банковские реквизиты.

«Лучше всего делать это не реже одного раза в полгода или при каждом значимом изменении — например, при смене паспорта, номера телефона, места жительства или фамилии», — отметил собеседник РИАМО.

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Борис Эльфанд
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