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Регион
25 июля, 07:06

Кибер-аферисты их четырёх регионов РФ разводили россиян при помощи украинцев

В четырёх регионах РФ задержаны 19 членов группы дистанционных мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Россия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Россия

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании 19 участников организованной группы, занимавшейся дистанционным мошенничеством против граждан России.

По данным ФСБ, преступная сеть действовала на территории Московской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края, используя «возможности украинских колл-центров» для систематического вымогательства крупных сумм денег.

В качестве соучастников злоумышленники привлекали россиян из числа малообеспеченных жителей Новосибирской области.

Следствием установлена причастность задержанных к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства, в результате которых у граждан России было похищено более 200 миллионов рублей.

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Ранее в Севастополе был задержан местный житель, который через фейковые аккаунты в Telegram распространял призывы к авиаударам по Крымскому мосту и оправдывал атаки беспилотников на Москву. Задержание проведено совместными усилиями УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и ЦПЭ УМВД РФ по городу Севастополь.

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Оксана Попова
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