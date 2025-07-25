Кибер-аферисты их четырёх регионов РФ разводили россиян при помощи украинцев

По данным ФСБ, преступная сеть действовала на территории Московской, Новосибирской, Томской областей и Алтайского края, используя «возможности украинских колл-центров» для систематического вымогательства крупных сумм денег.

Следствием установлена причастность задержанных к 33 эпизодам телефонного мошенничества и вымогательства, в результате которых у граждан России было похищено более 200 миллионов рублей.

Ранее в Севастополе был задержан местный житель, который через фейковые аккаунты в Telegram распространял призывы к авиаударам по Крымскому мосту и оправдывал атаки беспилотников на Москву. Задержание проведено совместными усилиями УФСБ России по Республике Крым и Севастополю и ЦПЭ УМВД РФ по городу Севастополь.