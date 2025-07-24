ФСБ показала видео допроса россиян, призывавших к убийству военных
Федеральная служба безопасности РФ провела операцию по задержанию девяти граждан РФ, подозреваемых в распространении призывов к физической расправе с военнослужащими ВС РФ. Центр общественных связей ФСБ России делится кадрами задержания и допроса злоумышленников.
Кадры задержания и допроса. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Напомним, сегодня сотрудники ФСБ арестовали девять человек в восьми регионах страны. Задержанные обвиняются в публичных призывах к агрессивным действиям, направленным против военных и сотрудников силовых органов РФ. Известно, что операцию силовики развернули на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей и Еврейской автономной области.
Ранее на Кубани был предотвращён поджог общежития нефтеперерабатывающего завода, который пытался совершить уроженец Центральной Азии при помощи коктейлей Молотова. Замысел был частью его плана по дальнейшему выезду из России и вступлению в ряды террористических организаций в Афганистане. Иностранец действовал по заданию своих кураторов-террористов.
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