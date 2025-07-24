ФСБ показала видео допроса россиян, призывавших к убийству военных

Федеральная служба безопасности РФ провела операцию по задержанию девяти граждан РФ, подозреваемых в распространении призывов к физической расправе с военнослужащими ВС РФ. Центр общественных связей ФСБ России делится кадрами задержания и допроса злоумышленников.

Кадры задержания и допроса. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Напомним, сегодня сотрудники ФСБ арестовали девять человек в восьми регионах страны. Задержанные обвиняются в публичных призывах к агрессивным действиям, направленным против военных и сотрудников силовых органов РФ. Известно, что операцию силовики развернули на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей и Еврейской автономной области.