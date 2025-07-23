Путин наделил ФСБ России правом создавать собственные СИЗО
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет ФСБ полномочиями создавать собственные СИЗО и возвращает ей управление следственными изоляторами, ранее находившимися в ведении ФСИН. Соответствующий документ опубликован на официальном ресурсе правовой информации.
Внесенные изменения наделяют главу ФСБ полномочиями устанавливать стандарты содержания подозреваемых и обвиняемых, а также регулировать их конвоирование и участие в процессуальных действиях. Также произошло перераспределение полномочий: управление изоляторами перешло от Министерства юстиции к Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), которая находится под контролем ФСБ. Ранее, с 2006 года, эти вопросы курировало Министерство юстиции.
В дополнение к этому, спецслужбы получают расширенный контроль над различными аспектами содержания лиц под следствием. Это включает в себя установление правил для встреч с родственниками и адвокатами, обеспечение их безопасной транспортировки и сопровождения, а также регулирование их присутствия на судебных заседаниях и при проведении следственных мероприятий.
Закон, подписанный Путиным, вступит в силу 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Рязани шпиона из Молдавии, который снабжал украинскую армию данными о подразделении ВС РФ и местном военном заводе. Следствие возбудило уголовное дело о госизмене.