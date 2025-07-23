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23 июля, 06:55

ФСБ предотвратила теракт на Кубани

ФСБ сорвала теракт на промышленном объекте нефтепереработки Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Уроженец одной из стран Центральной Азии предпринял попытку поджога общежития на нефтеперерабатывающем заводе в Кубани с использованием коктейлей Молотова, намереваясь позже покинуть Россию и присоединиться к террористам в Афганистане. Задуманное иностранец хотел совершить по указанию кураторов-террористов.

Как отметили в ФСБ, злоумышленник, гражданин одной из стран Центральноафриканской Республики, действовал по указанию международной террористической организации. В отношение задержанного было возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится его расследование по признакам преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса России.

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Ранее российские силовики задержали трёх пособников украинских спецслужб на территории ДНР, в Ярославле и под Липецком. Их подозревают в подготовке террористических атак.

Оксана Попова
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