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21 июля, 07:40

ФСБ поймала наводчика ВСУ с пивом и предотвратила атаку 80 дронов на Петербург

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за подготовку атаки 80 дронов

Обложка © Пресс-служба ФСБ

Обложка © Пресс-служба ФСБ

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В момент задержания он вместе с товарищем пил пиво на скамейке. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Задержание подельника Киева. Видео © Пресс-служба ФСБ

По данным следствия, задержанный самостоятельно вышел на связь с представителями ВСУ и начал предоставлять им информацию. В частности, он занимался сбором сведений о предприятиях оборонно-промышленного комплекса и объектах Министерства обороны России.

«Приехал по координатам, которые ввёл в навигатор, сделал фотки и отправил ему», — сказал он и на вопрос силовика, что должно было произойти отвечает «Какой-то удар, 80 дронов».

Задержанный осознаёт, что переданные врагу сведения направлены против России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье, связанной с содействием террористической деятельности. Он находится под стражей, а следственные мероприятия продолжаются.

Около 900 дронов ВСУ «приземлили» за неделю в ДНР
Около 900 дронов ВСУ «приземлили» за неделю в ДНР

Ранее в сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Рязани шпиона из Молдавии, который снабжал украинскую армию данными о подразделении ВС РФ и местном военном заводе. Следствие возбудило уголовное дело о госизмене.

Владимир Озеров
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