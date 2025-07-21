Молдаванин-шпион полгода снабжал ВСУ данными о подразделении ВС РФ и военном заводе в Рязани

В Рязани силовики задержали 24-летнего уроженца Молдавии, который передавал украинским спецслужбам информацию об одном из подразделений ВС РФ и о деятельности оборонного предприятия. Об этом рассказали в ФСБ России. Следствие возбудило уголовное дело о госизмене.

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«Взамен в ГУР МОУ обещали жителю Рязани, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России в государство — член НАТО Францию с последующим вступлением в запрещённое в РФ украинское вооружённое формирование, принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе СВО», — уточнили в ведомстве.

По сведениям силовиков, подозреваемый ещё в 2024 году установил контакт с куратором через Telegram. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).