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21 июля, 07:19

Молдаванин-шпион полгода снабжал ВСУ данными о подразделении ВС РФ и военном заводе в Рязани

ФСБ: В Рязани задержан уроженец Молдавии, передававший Украине данные о ВС РФ

Обложка © ФСБ РФ

Обложка © ФСБ РФ

В Рязани силовики задержали 24-летнего уроженца Молдавии, который передавал украинским спецслужбам информацию об одном из подразделений ВС РФ и о деятельности оборонного предприятия. Об этом рассказали в ФСБ России. Следствие возбудило уголовное дело о госизмене.

Видео © ФСБ РФ

«Взамен в ГУР МОУ обещали жителю Рязани, согласно его просьбе, оказать содействие в безопасном выезде из России в государство — член НАТО Францию с последующим вступлением в запрещённое в РФ украинское вооружённое формирование, принимающее участие в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе СВО», — уточнили в ведомстве.

По сведениям силовиков, подозреваемый ещё в 2024 году установил контакт с куратором через Telegram. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа).

Банда российских подростков-поджигателей рискует провести молодость в тюрьме за диверсии
Банда российских подростков-поджигателей рискует провести молодость в тюрьме за диверсии

Ранее сообщалось, что в Челябинской области арестовали двух подростков 17 и 16 лет. Они обвиняются в поджоге шкафа станции сотовой связи по указанию неизвестного в интересах Украины. По факту совершённого преступления им предъявили обвинение по статье «Диверсия».

Татьяна Миссуми
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