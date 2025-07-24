В восьми регионах задержали девять россиян, призывавших к убийствам военных
ФСБ пресекла деятельность девяти россиян, призывавших к расправе над военными
ФСБ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
В восьми регионах России задержаны девять граждан, подозреваемые в публичных призывах к насилию в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
«У задержанных изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности», — говорится в официальном заявлении спецслужбы.
Операция проводилась на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей и Еврейской автономной области. По данным ведомства, подозреваемые размещали в соцсетях и мессенджерах материалы с призывами к убийствам, включая членов семей военнослужащих и силовиков.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и статье 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Все фигуранты заключены под стражу.
В ФСБ отметили, что украинские вербовщики часто используют в своих целях юридически неграмотных граждан, не осознающих тяжесть последствий таких действий. Ведомство призвало граждан проявлять бдительность и оперативно сообщать о подобных противоправных призывах в Интернете.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, согласно которому Федеральная служба безопасности (ФСБ) вновь получает право создавать собственные изоляторы временного содержания (СИЗО) и осуществлять управление уже существующими, находившимися под контролем Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).