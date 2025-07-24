В восьми регионах задержали девять россиян, призывавших к убийствам военных

В восьми регионах России задержаны девять граждан, подозреваемые в публичных призывах к насилию в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«У задержанных изъяты средства коммуникации, использовавшиеся в противоправной деятельности», — говорится в официальном заявлении спецслужбы.

Операция проводилась на территории Краснодарского края, Астраханской, Владимирской, Мурманской, Омской, Херсонской, Ярославской областей и Еврейской автономной области. По данным ведомства, подозреваемые размещали в соцсетях и мессенджерах материалы с призывами к убийствам, включая членов семей военнослужащих и силовиков.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и статье 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Все фигуранты заключены под стражу.

В ФСБ отметили, что украинские вербовщики часто используют в своих целях юридически неграмотных граждан, не осознающих тяжесть последствий таких действий. Ведомство призвало граждан проявлять бдительность и оперативно сообщать о подобных противоправных призывах в Интернете.