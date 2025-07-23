МВД показало кадры задержания полицейских по делу Глеба Трифонова из Baza

МВД России опубликовало кадры задержания полицейского, которого подозревают в передаче информации Telegram-каналу Baza. На видео сотрудники силовых структур, включая ФСБ, заходят в дом подозреваемого и укладывают его на пол.

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Накануне в офисе Baza и квартире главного редактора Глеба Трифонова прошли обыски — были изъяты документы и техника. Самого журналиста доставили на допрос по делу о превышении должностных полномочий. Следствие предполагает, что полицейские передавали каналу закрытую информацию. В рамках расследования обыски также прошли в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области.