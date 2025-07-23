«Держусь!»: Главреда «Базы» Трифонова завели в зал суда, он поблагодарил коллег за поддержку
Главреда Базы Глеба Трифонова доставили в зал Замоскворецкого суда
Глеб Трифонов. бложка © Life.ru
Главреда телеграм-канала BAZA Глеба Трифонова завели в зал Замоскворецкого суда. Следствие настаивает на его аресте.
Журналист поблагодарил коллег и журналистов других изданий, которые пришли поддержать его в суд.
Главреда «Базы» Глеба Трифонова доставили в зал Замоскворецкого суда. Видео © Life.ru
Напомним, что накануне в редакции Telegram-канала Baza и дома у его главреда Глеба Трифонова прошли обыски. С журналистом не было связи более 10 часов. Вскоре стало известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали телеграм-каналу сведения, находившиеся в ограниченном доступе. Сегодня Трифонову предъявили обвинение в даче взятки, ему и продюсеру телеграм-канала Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет тюрьмы