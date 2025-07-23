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23 июля, 14:29

«Держусь!»: Главреда «Базы» Трифонова завели в зал суда, он поблагодарил коллег за поддержку

Главреда Базы Глеба Трифонова доставили в зал Замоскворецкого суда

Глеб Трифонов. бложка © Life.ru

Глеб Трифонов. бложка © Life.ru

Главреда телеграм-канала BAZA Глеба Трифонова завели в зал Замоскворецкого суда. Следствие настаивает на его аресте.

Журналист поблагодарил коллег и журналистов других изданий, которые пришли поддержать его в суд.

Главреда «Базы» Глеба Трифонова доставили в зал Замоскворецкого суда. Видео © Life.ru

Baza: Главреда Трифонова 10 часов держали в тонированном автобусе у здания СК
Baza: Главреда Трифонова 10 часов держали в тонированном автобусе у здания СК

Напомним, что накануне в редакции Telegram-канала Baza и дома у его главреда Глеба Трифонова прошли обыски. С журналистом не было связи более 10 часов. Вскоре стало известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали телеграм-каналу сведения, находившиеся в ограниченном доступе. Сегодня Трифонову предъявили обвинение в даче взятки, ему и продюсеру телеграм-канала Татьяне Лукьяновой грозит до 12 лет тюрьмы

Александра Вишнякова
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