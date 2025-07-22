Baza: Главреда Трифонова 10 часов держали в тонированном автобусе у здания СК

Главный редактор телеграм-канала Baza («База») Глеб Трифонов нашёлся. Как сообщают его коллеги, журналиста держали в тонированном микроавтобусе во дворе здания управления СК по Центральному административному округу Москвы.

«После предыдущего поста с обращением адвоката с просьбой дать ответ, где же находится уже более 10 часов Глеб, главреда «Базы» и его невесту вывели из тонированного автобуса и завели в здание», — пишет телеграм-канал.