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Регион
22 июля, 16:20

Baza: Главреда Трифонова 10 часов держали в тонированном автобусе у здания СК

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Главный редактор телеграм-канала Baza («База») Глеб Трифонов нашёлся. Как сообщают его коллеги, журналиста держали в тонированном микроавтобусе во дворе здания управления СК по Центральному административному округу Москвы.

«После предыдущего поста с обращением адвоката с просьбой дать ответ, где же находится уже более 10 часов Глеб, главреда «Базы» и его невесту вывели из тонированного автобуса и завели в здание», — пишет телеграм-канал.

При этом отмечается, что адвокатов не пускают к Трифонову и ещё одной сотруднице издания.

Опубликовано видео обысков в редакции BAZA
Опубликовано видео обысков в редакции BAZA

Напомним, утром во вторник, 22 июля, в офисе издания «База» прошли обыски. Журналисты также долгое время не могли установить местонахождение главреда Трифонова — они рассказали, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции. После этого известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в рамках статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали одному из телеграм-каналов сведения, находившиеся в ограниченном доступе. Позже СК подтвердил задержание Трифонова.

Никита Никонов
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