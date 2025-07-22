Baza: Главреда Трифонова 10 часов держали в тонированном автобусе у здания СК
Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Главный редактор телеграм-канала Baza («База») Глеб Трифонов нашёлся. Как сообщают его коллеги, журналиста держали в тонированном микроавтобусе во дворе здания управления СК по Центральному административному округу Москвы.
«После предыдущего поста с обращением адвоката с просьбой дать ответ, где же находится уже более 10 часов Глеб, главреда «Базы» и его невесту вывели из тонированного автобуса и завели в здание», — пишет телеграм-канал.
При этом отмечается, что адвокатов не пускают к Трифонову и ещё одной сотруднице издания.
Напомним, утром во вторник, 22 июля, в офисе издания «База» прошли обыски. Журналисты также долгое время не могли установить местонахождение главреда Трифонова — они рассказали, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции. После этого известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в рамках статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали одному из телеграм-каналов сведения, находившиеся в ограниченном доступе. Позже СК подтвердил задержание Трифонова.