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Регион
22 июля, 15:40

Следком внёс ясность в судьбу главреда Baza, который уже 10 часов не выходит на связь

СК подтвердил задержание главреда Телеграм-канала Baza Трифонова и назвал статью

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главный редактор Телеграм-канала Baza («База») Глеб Трифонов, с которым уже 10 часов не могут связаться сотрудники, и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки полицейским, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

«Главным следственным управлением СК России по г. Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) продолжается активная работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией», – внесли ясность в следкоме.

Там заявили, что Глебу Трифонову и его коллеге инкриминируется ст. 291 УК РФ, они оставлены к следователю для допроса. В СК также подтвердили изъятие документов и техники в ходе проведения обысков, имеющих «существенное значение для расследования». Кроме журналистов, задержаны трое сотрудников полиции на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области. Все стражи порядка будут доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Напомним, утром 22 июля в офисе издания «База» прошли обыски. Журналисты также не могли установить местонахождение главного редактора Глеба Трифонова — по их данным, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции. После этого известно, что ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело в рамках статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий сотрудниками полиции. Следствие полагает, что правоохранители передавали одному из телеграм-каналалов сведения, находившиеся в ограниченном доступе.

Главного редактора BAZA Глеба Трифонова забрали на допрос
Главного редактора BAZA Глеба Трифонова забрали на допрос
Андрей Бражников
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