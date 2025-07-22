Следком внёс ясность в судьбу главреда Baza, который уже 10 часов не выходит на связь

Главный редактор Телеграм-канала Baza («База») Глеб Трифонов, с которым уже 10 часов не могут связаться сотрудники, и его коллега задержаны по подозрению в даче взятки полицейским, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

«Главным следственным управлением СК России по г. Москве в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) продолжается активная работа со всеми лицами, которые могут располагать интересующей следствие информацией», – внесли ясность в следкоме.

Там заявили, что Глебу Трифонову и его коллеге инкриминируется ст. 291 УК РФ, они оставлены к следователю для допроса. В СК также подтвердили изъятие документов и техники в ходе проведения обысков, имеющих «существенное значение для расследования». Кроме журналистов, задержаны трое сотрудников полиции на территории Красноярского и Краснодарского краев, а также Белгородской области. Все стражи порядка будут доставлены в Москву для проведения следственных действий.