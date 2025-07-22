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Регион
22 июля, 08:09

В офисе Telegram-канала BAZA проходят обыски

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В офисе издания «База» проходят обыски, сообщила редакция. Сотрудники также не могут установить местонахождение главного редактора Глеба Трифонова — по их данным, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции.

По предварительной информации, обыски могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным в одном из регионов России. Подробности выясняются.

Напомним, что 5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски, в ходе которых были задержаны два сотрудника медиахолдинга — Денис Аллаяров и Сергей Бодров. На Аллаярова было возбуждено дело по факту дачи взятки должностному лицу.

Марина Фещенко
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