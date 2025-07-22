В офисе Telegram-канала BAZA проходят обыски
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В офисе издания «База» проходят обыски, сообщила редакция. Сотрудники также не могут установить местонахождение главного редактора Глеба Трифонова — по их данным, утром к нему домой пришли сотрудники ОМОН и полиции.
По предварительной информации, обыски могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным в одном из регионов России. Подробности выясняются.
Напомним, что 5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски, в ходе которых были задержаны два сотрудника медиахолдинга — Денис Аллаяров и Сергей Бодров. На Аллаярова было возбуждено дело по факту дачи взятки должностному лицу.