Задержаны двое сотрудников Ura.ru, идут обыски в квартирах журналистов на Урале

В Екатеринбурге в редакции информационного агентства Ura.ru продолжаются обыски, пишет SHOT. По одной из версий, перед этим были задержаны двое сотрудников издания — предположительно, редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров, специализировавшийся на криминальной тематике.

По некоторым данным, показания на них мог дать экс-сотрудник полиции, который, возможно, передавал им материалы из ежедневных сводок. Последняя публикация Бодрова, посвящённая обыскам в одном из отделений полиции Екатеринбурга, вышла вечером накануне.

Между тем в редакции Ura.ru подтвердили обыски, которые идут не только в главном офисе, но и в квартирах журналистов.

«Одновременно идёт обыск в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области», — рассказали в издании.