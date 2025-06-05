Силовики нагрянули в офис уральской редакции Ura.ru

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе информационного агентства Ura.ru. Подробности следственных мероприятий не разглашаются, пишет Ural Mash.

«В уральскую редакцию Ura.ru нагрянули силовики — проводят обыски, шерстят документы и технику», — сказано в сообщении.

Ura.ru — российское информационное агентство, основанное в 2006 году в Екатеринбурге. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, но также освещает события в России и мире. Редакция работает в нескольких регионах, включая Челябинск, Тюмень, Курган, ХМАО, ЯНАО и Москву.