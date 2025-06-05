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Регион
5 июня, 05:41

Силовики нагрянули в офис уральской редакции Ura.ru

Следователи проводят обыски в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе информационного агентства Ura.ru. Подробности следственных мероприятий не разглашаются, пишет Ural Mash.

«В уральскую редакцию Ura.ru нагрянули силовики — проводят обыски, шерстят документы и технику», — сказано в сообщении.

Ura.ru — российское информационное агентство, основанное в 2006 году в Екатеринбурге. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, но также освещает события в России и мире. Редакция работает в нескольких регионах, включая Челябинск, Тюмень, Курган, ХМАО, ЯНАО и Москву.

В кабинете уволенного вчера вице-губернатора Кубани проходят обыски
В кабинете уволенного вчера вице-губернатора Кубани проходят обыски

Ранее в Иваново силовики пришли с обыском в офис телекомпании «Барс» и домой к её главному редактору Сергею Кустову. Причиной послужило уголовное дело, которое возбудили по факту клеветы. Другие детали неизвестны.

Оксана Попова
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