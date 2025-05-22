В кабинете уволенного вчера вице-губернатора Кубани проходят обыски
Обыски проходят в администрации Краснодарского края и кабинете Нестеренко
Александр Нестеренко. Фото © Администрация Краснодарского края
В администрации Краснодарского края прямо сейчас проходят обыски. Сотрудников силовых ведомств заметили в кабинете уволенного вице-губернатора Александра Нестеренко на третьем этаже, сообщает 93.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе краевой администрации пока официальных комментариев о причине следственных действий не дали.
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправил в отставку своего зама по строительству Александра Нестеренко из-за многократных срывов сроков сдачи социально значимых объектов. Он заявил, что не может оставлять его на таком ответственном посту из-за отсутствия необходимых результатов.