В кабинете уволенного вчера вице-губернатора Кубани проходят обыски

В администрации Краснодарского края прямо сейчас проходят обыски. Сотрудников силовых ведомств заметили в кабинете уволенного вице-губернатора Александра Нестеренко на третьем этаже, сообщает 93.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе краевой администрации пока официальных комментариев о причине следственных действий не дали.