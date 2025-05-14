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14 мая, 12:32

Мэр Краснодара оказался в центре сказала из-за неловкой фразы о «радости» по поводу могил

Пресс-служба мэра Краснодара Наумова передала его слова о «радости» на кладбище

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мэр Краснодара Евгений Наумов оказался в центре скандала после неловкой фразы о большом количестве могил с красными звёздами на городском кладбище, сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Поводом для высказывания стала реконструкция Всесвятского кладбища, где покоятся участники различных войн, включая Великую Отечественную.

Пресс-служба Наумова передала его слова в такой формулировке: «Радостно было видеть большое количество могил с красными звёздами». Однако вскоре формулировка была изменена: в обновлённой версии говорится, что «приковывают внимание и красные звёзды на могилах».

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Ранее сообщалось, что выступление главы Министерства национального образования Польши Барбары Новацкой на международной конференции привело к настоящему резонансу, а сама чиновница рискует лишиться должности из-за оговорки про нацистов.

Алексей Берковиц
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