Мэр Краснодара оказался в центре сказала из-за неловкой фразы о «радости» по поводу могил

Мэр Краснодара Евгений Наумов оказался в центре скандала после неловкой фразы о большом количестве могил с красными звёздами на городском кладбище, сообщает Telegram-канал «Расстрига».

Поводом для высказывания стала реконструкция Всесвятского кладбища, где покоятся участники различных войн, включая Великую Отечественную.

Пресс-служба Наумова передала его слова в такой формулировке: «Радостно было видеть большое количество могил с красными звёздами». Однако вскоре формулировка была изменена: в обновлённой версии говорится, что «приковывают внимание и красные звёзды на могилах».