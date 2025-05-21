Кондратьев отправил в отставку заместителя по строительству из-за срыва сроков

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправил в отставку своего зама по строительству Александра Нестеренко из-за многократных срывов сроков сдачи социально значимых объектов. Об этом губернатор сообщил личном телеграм-канале.

Кондратьев отправил в отставку заместителя по строительству. Видео © Telegram / Вениамин Кондратьев

«Предложил своему заместителю Александру Нестеренко покинуть пост. Он курировал строительную сферу региона, которая за последнее время не показала результатов. <...> Из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика», — говорится в посте.