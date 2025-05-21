Кондратьев отправил в отставку заместителя по строительству из-за срыва сроков
Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отправил в отставку своего зама по строительству Александра Нестеренко из-за многократных срывов сроков сдачи социально значимых объектов. Об этом губернатор сообщил личном телеграм-канале.
Кондратьев отправил в отставку заместителя по строительству. Видео © Telegram / Вениамин Кондратьев
«Предложил своему заместителю Александру Нестеренко покинуть пост. Он курировал строительную сферу региона, которая за последнее время не показала результатов. <...> Из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика», — говорится в посте.
Кондратьев добавил, что испытывает уважение к Нестеренко, но не может оставлять его на таком ответственном посту из-за отсутствия необходимых результатов. Губернатор подчеркнул, что жители края ждут введения обещанных им объектов в эксплуатацию, и их нельзя подвести.
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