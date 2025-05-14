«Какое… кубанское вино?!»: Путин едва не выругался, разоблачая винный обман на Кубани

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил возмущение существовавшей ранее в винодельческой отрасли практикой, при которой импортное винное сусло разливалось под видом продукции кубанского производства. Заявление главы государства было сделано в ходе встречи с представителями организации «Деловая Россия», где обсуждались вопросы экономического развития.

«У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое… кубанское вино?!» — сказал российский лидер, комментируя проблему контрафакта.

Президент России подчеркнул, что на современном этапе формы контрафактной деятельности становятся более изощрёнными. Это требует повышенного внимания со стороны государства и бизнеса.