«Какое… кубанское вино?!»: Путин едва не выругался, разоблачая винный обман на Кубани
Путин едва не выругался, говоря о схемах подмены кубанского вина импортным
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил возмущение существовавшей ранее в винодельческой отрасли практикой, при которой импортное винное сусло разливалось под видом продукции кубанского производства. Заявление главы государства было сделано в ходе встречи с представителями организации «Деловая Россия», где обсуждались вопросы экономического развития.
«У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое… кубанское вино?!» — сказал российский лидер, комментируя проблему контрафакта.
Президент России подчеркнул, что на современном этапе формы контрафактной деятельности становятся более изощрёнными. Это требует повышенного внимания со стороны государства и бизнеса.
Напомним, что ранее Владимир Путин встретился с членами «Деловой России». В ходе беседы российский лидер заявил, что бизнес в РФ в последние годы сочетает в себе как патриотическую, так и социальную направленность, отвечая вызовам современности.