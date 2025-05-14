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14 мая, 00:17

«Какое… кубанское вино?!»: Путин едва не выругался, разоблачая винный обман на Кубани

Путин едва не выругался, говоря о схемах подмены кубанского вина импортным

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил возмущение существовавшей ранее в винодельческой отрасли практикой, при которой импортное винное сусло разливалось под видом продукции кубанского производства. Заявление главы государства было сделано в ходе встречи с представителями организации «Деловая Россия», где обсуждались вопросы экономического развития.

«У нас в области виноделия танкерами привозили виноматериалы и разливали условно как кубанское вино. Какое… кубанское вино?!» — сказал российский лидер, комментируя проблему контрафакта.

Президент России подчеркнул, что на современном этапе формы контрафактной деятельности становятся более изощрёнными. Это требует повышенного внимания со стороны государства и бизнеса.

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Напомним, что ранее Владимир Путин встретился с членами «Деловой России». В ходе беседы российский лидер заявил, что бизнес в РФ в последние годы сочетает в себе как патриотическую, так и социальную направленность, отвечая вызовам современности.

Андрей Васильев
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