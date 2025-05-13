Путин отметил патриотическую и социальную ответственность российского бизнеса

Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил, что российский бизнес в последние годы сочетает в себе как патриотическую, так и социальную направленность, отвечая вызовам современности.

«Я все-таки думаю, и мы это видим, что бизнес наш, особенно в последние годы, выстроен и патриотически, и в социальном плане, он отвечает требованиям сегодняшнего дня», — прокомментировал глава государства.