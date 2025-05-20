В Иваново силовики пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс»

В Иваново силовики пришли с обыском в офис телекомпании «Барс» и домой к её главному редактору Сергею Кустову. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Алексей Машкевич.

«По предварительной информации, правоохранители вменяют редактору распространение клеветы», — говорится в сообщении.

В телекомпании подтвердили факт обысков.

«По нашей информации, следственные действия проводят в рамках уголовного дела по ч.3 ст.128.1 УК РФ — клевета, совершённая с использованием служебного положения», — говорится в сообщении.