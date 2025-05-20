В Иваново силовики пришли с обысками в редакцию телеканала «Барс»
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В Иваново силовики пришли с обыском в офис телекомпании «Барс» и домой к её главному редактору Сергею Кустову. Об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Алексей Машкевич.
«По предварительной информации, правоохранители вменяют редактору распространение клеветы», — говорится в сообщении.
В телекомпании подтвердили факт обысков.
«По нашей информации, следственные действия проводят в рамках уголовного дела по ч.3 ст.128.1 УК РФ — клевета, совершённая с использованием служебного положения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что силовики нагрянули с обысками к членам «Русской общины» после пожара в Ленобласти. В результате инцидента умер уроженец Армении.