Силовики нагрянули с обысками к членам «Русской общины» после пожара в Ленобласти

Во Всеволожске сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов «Русской общины», о чём информирует 78.ru. Издание уточняет, что речь идёт о тех представителях общины, которые приехали в квартиру, где позднее скончался уроженец Армении, находившийся там со своими знакомыми. Задержанные были допрошены, а в их домах прошли обыски.

Как отмечает источник, после допросов и следственных действий их отпустили, ещё один мужчина был опрошен в статусе свидетеля.

О произошедшем стало известно накануне. По сведениям ряда местных СМИ, члены общины, по всей видимости, проникли в квартиру к местным жителям, представившись сотрудниками полиции. В ходе этого инцидента родственника владелицы квартиры подвергли удару электрошокером и заперли в туалете, его гости — уроженец Армении и девушка из Сочи — забаррикадировались в другой комнате. Вскоре в квартире разгорелся пожар, в результате которого мужчина погиб, а девушка получила серьёзные травмы.