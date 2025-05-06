Силовики нагрянули с обысками к членам «Русской общины» после пожара в Ленобласти
В Ленобласти задержали пятерых участников «Русской общины» после смерти человека
Авто полиции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov
Во Всеволожске сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов «Русской общины», о чём информирует 78.ru. Издание уточняет, что речь идёт о тех представителях общины, которые приехали в квартиру, где позднее скончался уроженец Армении, находившийся там со своими знакомыми. Задержанные были допрошены, а в их домах прошли обыски.
Как отмечает источник, после допросов и следственных действий их отпустили, ещё один мужчина был опрошен в статусе свидетеля.
О произошедшем стало известно накануне. По сведениям ряда местных СМИ, члены общины, по всей видимости, проникли в квартиру к местным жителям, представившись сотрудниками полиции. В ходе этого инцидента родственника владелицы квартиры подвергли удару электрошокером и заперли в туалете, его гости — уроженец Армении и девушка из Сочи — забаррикадировались в другой комнате. Вскоре в квартире разгорелся пожар, в результате которого мужчина погиб, а девушка получила серьёзные травмы.
Между тем, представители «Русской общины» сообщили, что события развивались иначе. По их утверждению, компания в квартире сильно шумела, и к ним обратились за помощью местные жители. Они уверяют, что, когда прибыли на место, дверь уже была вскрыта, а находившиеся в помещении мужчины попытались на них напасть. Члены общины пояснили, что начали защищаться, а заметив возгорание, попытались потушить огонь.
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