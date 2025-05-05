В Москве загорелся популярный ресторан «Экспедиция»

В Таганском районе столицы произошло возгорание в популярном ресторане «Экспедиция». Как сообщает SHOT , из здания в Певческом переулке идёт густой чёрный дым.

По предварительным данным, пожар начался в вентиляционном коробе, после чего огонь распространился на летнюю веранду на втором этаже. Примерно 30 посетителей и сотрудников оперативно эвакуировались. На данный момент информация о пострадавших не поступала.