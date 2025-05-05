В Москве загорелся популярный ресторан «Экспедиция»
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В Таганском районе столицы произошло возгорание в популярном ресторане «Экспедиция». Как сообщает SHOT, из здания в Певческом переулке идёт густой чёрный дым.
По предварительным данным, пожар начался в вентиляционном коробе, после чего огонь распространился на летнюю веранду на втором этаже. Примерно 30 посетителей и сотрудников оперативно эвакуировались. На данный момент информация о пострадавших не поступала.
На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчёты. Причины возгорания и масштабы ущерба уточняются.
Накануне вечером на юго-западе столицы случился мощный пожар, спровоцированный взрывом газа. В происшествии погибли трое человек. Life.ru узнал у очевидцев, как развивались трагические события.