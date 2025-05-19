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Регион
19 мая, 16:27

Правоохранители наведались с обыском в резиденцию карельского Деда Мороза

Из-за незаконной вырубки леса в вотчине карельского Деда Мороза прошли обыски

Обложка © Wikipedia / Вотчина Талвиукко

Обложка © Wikipedia / Вотчина Талвиукко

В Карелии расследуют незаконную вырубку леса при строительстве туристического объекта. По информации ТАСС, речь идёт о знаменитой вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко, расположенной в посёлке Чална Пряжинского района.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2019 по 2024 год при строительстве одного из туристических экскурсионных объектов Карелии были незаконно были вырублены лесные насаждения», — указали в пресс-службе МВД по региону.

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Ранее Life.ru сообщал, что виновных в лесных пожарах фермеров в Забайкалье могут лишить субсидий. По мнению прокуратуры, причиной многих ландшафтных пожаров становится деятельность сельскохозяйственных предприятий. Работники этих организаций поджигают поля с сухой травой, надеясь, что это поможет росту новой растительности.

Полина Никифорова
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