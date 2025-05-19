Правоохранители наведались с обыском в резиденцию карельского Деда Мороза
Из-за незаконной вырубки леса в вотчине карельского Деда Мороза прошли обыски
Обложка © Wikipedia / Вотчина Талвиукко
В Карелии расследуют незаконную вырубку леса при строительстве туристического объекта. По информации ТАСС, речь идёт о знаменитой вотчине карельского Деда Мороза Талви Укко, расположенной в посёлке Чална Пряжинского района.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с 2019 по 2024 год при строительстве одного из туристических экскурсионных объектов Карелии были незаконно были вырублены лесные насаждения», — указали в пресс-службе МВД по региону.
Ранее Life.ru сообщал, что виновных в лесных пожарах фермеров в Забайкалье могут лишить субсидий. По мнению прокуратуры, причиной многих ландшафтных пожаров становится деятельность сельскохозяйственных предприятий. Работники этих организаций поджигают поля с сухой травой, надеясь, что это поможет росту новой растительности.