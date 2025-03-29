Не занимайтесь вырубкой: Россиянам объяснили, когда нельзя забирать упавшие в лесу деревья

Заготовка дров в лесу без соответствующего разрешения может привести к серьёзным последствиям, вплоть до уголовного преследования. Даже если дерево уже упало на землю, это не даёт права на его сбор, предупреждает управляющий партнёр адвокатского бюро Zharov Group Евгений Жаров.

«Наказание грозит как физическим лицам, так и юридическим, если они занимаются вырубкой сухостоя или бурелома без согласования с лесными органами», — подчеркнул юрист в интервью агентству «Прайм».

Когда дерево или его часть лежат на земле с признаками спила, их сбор будет считаться преступлением. Это может повлечь за собой не только крупные штрафы, но и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы, предупредил Жаров.

Заготовка валежника возможна, но только при соблюдении строгих ограничений: использовать можно лишь ручной инструмент, например бензопилу или топор. В некоторых местах, однако, даже сбор сухих веток запрещён, поэтому важно заранее ознакомиться с местным законодательством.