Россиянам объяснили, как собирать валежник, не нарушая закон

Сбор валежника в лесу разрешён, если соблюдать определённые правила. Юрист Дмитрий Безделин объяснил, что валежником считаются остатки стволов и сучьев деревьев, которые лежат на земле. Важно, чтобы это не были порубочные остатки или деревья, поражённые вредителями. Эти определения закреплены в ст. 32 Лесного Кодекса РФ и п. 17 Правил заготовки недревесных ресурсов, принятых Минприроды России 28 июля 2020 года.

«Собирать валежник можно, однако следует учитывать правила конкретного региона. Они могут ограничивать места или способы сбора. За нарушение этих правил предусмотрена ответственность по части 3 статьи 8.25 КоАП РФ — штраф для граждан составит до 500 рублей», — приводит комментарий юриста «Прайм».

Чтобы определить валежник, нужно обратить внимание на признаки естественного отмирания дерева. Это опавшие листья или хвоя, изменение цвета древесины и прекращение сокодвижения. Дерево должно лежать на земле без следов спиливания.

Поваленные ветром или снегом деревья не считаются валежником. Их незаконный сбор приведёт к штрафу по статье 8.28 КоАП или даже к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение свободы на срок до семи лет за причинение крупного ущерба.