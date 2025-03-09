Штрафы и даже тюрьма: Россиян предупредили об ответственности за сбор подснежников

За сбор, продажу и покупку подснежников предусмотрены серьёзные штрафы, а уничтожение мест их произрастания может привести к уголовной ответственности, рассказала юрист Анастасия Билялова. По её словам, некоторые виды подснежников, такие как альпийский, узколистный и складчатый, находятся под охраной и занесены в Красную книгу России. В связи с этим за их сбор, продажу и покупку действуют административные меры ответственности согласно статье 8.35 Кодекса об административных правонарушениях.

«Сумма взыскания для физлиц составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 15 до 20 тысяч. В случае с юрлицами речь идёт о сумме от 500 тысяч до 1 миллиона рублей», — рассказала юрист «Москве 24».

Если в результате человеческой деятельности будет причинён вред участку земли, на котором растут подснежники, человеку грозит уголовная ответственность в соответствии со статьёй о уничтожении важных местообитаний для охраняемых видов, занесённых в Красную книгу (ст. 259 УК РФ). Билялова подчеркнула, что за такие правонарушения предусмотрены штрафы, стартующие от 300 тысяч рублей, либо возможность применения исправительных работ. Кроме того, нарушитель может столкнуться с ограничениями свободы на срок до трёх лет.