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1 марта, 09:58

В Гатчинском парке поселились редчайшие представители Красной книги Ленобласти

В Гатчинском парке Петербурга поселились краснокнижные малые крохали

Малый крохаль. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»

Малый крохаль. Обложка © Телеканал «Санкт-Петербург»

В Гатчинском парке Санкт-Петербурга появились новые обитатели. Теперь там живут лутки, которых ещё называют белыми крохалями.

Малые крохали в Гатчинском парке. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Мне удалось повстречать четырёх лутков — одного самца и трёх самок. Это небольшая уточка. Самец выделяется белоснежной окраской, чёрной маской вокруг глаз и двумя чёрными косичками на затылке», — рассказал биолог Павел Глазков телеканалу «Санкт-Петербург».

Самки выглядят поскромнее — у них каштанового цвета голова, белые щёчки и бурое тело. Малый крохаль занесён в Красную книгу Ленобласти и Санкт-Петербурга.

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Попытка парня покормить уток в Неве закончилась его гибелью

Ранее в Санкт-Петербурге заметили краснокнижную утку-широконоску, клюв у которой вдвое шире, чем у обычной кряквы. При этом тело у неё заметно меньше обычного утиного. Пара десятков таких птиц гнездятся в городе, но вид всё равно считается редким.

Владимир Озеров
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