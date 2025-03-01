В Гатчинском парке поселились редчайшие представители Красной книги Ленобласти

В Гатчинском парке Санкт-Петербурга появились новые обитатели. Теперь там живут лутки, которых ещё называют белыми крохалями.

Малые крохали в Гатчинском парке. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Мне удалось повстречать четырёх лутков — одного самца и трёх самок. Это небольшая уточка. Самец выделяется белоснежной окраской, чёрной маской вокруг глаз и двумя чёрными косичками на затылке», — рассказал биолог Павел Глазков телеканалу «Санкт-Петербург».

Самки выглядят поскромнее — у них каштанового цвета голова, белые щёчки и бурое тело. Малый крохаль занесён в Красную книгу Ленобласти и Санкт-Петербурга.