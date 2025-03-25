Россиянам напомнили о штрафах за сжигание мусора

Россияне могут получить штрафы за неправильное сжигание мусора на своих дачных владениях. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ТАСС.

«Нарушение правил влечёт за собой административные штрафы, размер которых варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», — напомнил собеседник агентства.

Парламентарий пояснил, что сжигать мусор можно лишь на специально обустроенном месте в виде котлована с использованием металлической ёмкости. Нужно выбирать место подальше от построек и леса. Полностью запрещено жечь отходы на торфяных почвах и во время противопожарного режима. Также помехой станет сильный ветер и кроны деревьев.