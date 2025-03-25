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Регион
25 марта, 06:56

Россиянам напомнили о штрафах за сжигание мусора

Депутат Чаплин: Неправильное сжигание мусора на участке грозит штрафом

Россияне могут получить штрафы за неправильное сжигание мусора на своих дачных владениях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chai chaiyo

Россияне могут получить штрафы за неправильное сжигание мусора на своих дачных владениях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chai chaiyo

Россияне могут получить штрафы за неправильное сжигание мусора на своих дачных владениях. Об этом рассказал депутат Госдумы от «Единой России», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ТАСС.

«Нарушение правил влечёт за собой административные штрафы, размер которых варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», — напомнил собеседник агентства.

Парламентарий пояснил, что сжигать мусор можно лишь на специально обустроенном месте в виде котлована с использованием металлической ёмкости. Нужно выбирать место подальше от построек и леса. Полностью запрещено жечь отходы на торфяных почвах и во время противопожарного режима. Также помехой станет сильный ветер и кроны деревьев.

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Ранее дачникам напомнили о перечне запрещённых к культивированию цветов. Всего в «чёрном списке» оказались 19 видов растений. Помимо логичных конопли и кокаинового куста под запретом оказались также грибы и кактусы, содержащие особые вещества.

Николай Рюмин
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