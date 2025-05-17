Виновных в лесных пожарах фермеров в Забайкалье могут лишить субсидий
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В прокуратуре Забайкальского края предложили лишать государственных дотаций сельхозтоваропроизводителей, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства региона.
«Свои предложения по изменению ситуации, связанной с лесными и ландшафтными пожарами, озвучил прокурор Забайкальского края Александр Яновский. Одним из предложений стало введение нормы, согласно которой сельскохозяйственные товаропроизводители, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные, могли бы быть лишены права на получение государственных субсидий», — говорится в сообщении по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
На встрече присутствовал Евгений Марков, занимающий пост заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Он выразил пожелание, чтобы письмо с предложением от прокуратуры было направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
«Евгений Марков попросил, чтобы письмо с инициативой было также направлено в адрес Минприроды РФ», — уточнили в ведомстве.
Также особое внимание на заседании было уделено арендаторам лесных участков.
«Арендаторы, отказавшиеся заключить договоры на оказание услуг по участию в тушении лесных пожаров, в период действия пожароопасного сезона не допускаются в лес», — отметил глава Минприроды края Павел Волжин.
По мнению прокуратуры, причиной многих ландшафтных пожаров в Забайкалье становится деятельность сельскохозяйственных предприятий. Работники этих организаций поджигают поля с сухой травой, надеясь, что это поможет росту новой растительности. По данным МЧС, с начала года было выявлено 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних. На днях в Забайкальском крае площадь, охваченная огнём, увеличилась до 576 тысяч гектаров. Всего было зарегистрировано 45 очагов возгорания, из которых удалось локализовать только семь. Для борьбы с огнём сотрудники МЧС сбросили 126 тонн воды.