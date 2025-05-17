Виновных в лесных пожарах фермеров в Забайкалье могут лишить субсидий

В прокуратуре Забайкальского края предложили лишать государственных дотаций сельхозтоваропроизводителей, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы правительства региона.

«Свои предложения по изменению ситуации, связанной с лесными и ландшафтными пожарами, озвучил прокурор Забайкальского края Александр Яновский. Одним из предложений стало введение нормы, согласно которой сельскохозяйственные товаропроизводители, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные, могли бы быть лишены права на получение государственных субсидий», — говорится в сообщении по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На встрече присутствовал Евгений Марков, занимающий пост заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Он выразил пожелание, чтобы письмо с предложением от прокуратуры было направлено в адрес Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Евгений Марков попросил, чтобы письмо с инициативой было также направлено в адрес Минприроды РФ», — уточнили в ведомстве.

Также особое внимание на заседании было уделено арендаторам лесных участков.

«Арендаторы, отказавшиеся заключить договоры на оказание услуг по участию в тушении лесных пожаров, в период действия пожароопасного сезона не допускаются в лес», — отметил глава Минприроды края Павел Волжин.