Обыски в офисе Ura.ru могут быть связаны с финансированием «Альянса врачей»*

Обыски в офисе уральской редакции издания Ura.ru могут быть связаны с финансированием «Альянса врачей»* в 2020 году, пишет SHOT. Другие детали неизвестны.

Силовики нагрянули с обысками к членам «Русской общины» после пожара в Ленобласти

Силовики нагрянули с обысками к членам «Русской общины» после пожара в Ленобласти

Сообщалось, что силовики изучают документацию издания и проводят обыски. Напомним, Ura.ru — российское информационное агентство, основанное в 2006 году в Екатеринбурге. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, но также освещает события в России и мире.