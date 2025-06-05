Обыски в офисе Ura.ru могут быть связаны с финансированием «Альянса врачей»*
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Обыски в офисе уральской редакции издания Ura.ru могут быть связаны с финансированием «Альянса врачей»* в 2020 году, пишет SHOT. Другие детали неизвестны.
Сообщалось, что силовики изучают документацию издания и проводят обыски. Напомним, Ura.ru — российское информационное агентство, основанное в 2006 году в Екатеринбурге. Специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, но также освещает события в России и мире.
* Организация внесена в реестр иностранных агентов