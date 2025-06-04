МВД выступило с официальным заявлением об инциденте с блогером Щепихиным

Столичное управление МВД выступило с официальным заявлением по поводу инцидента на Ярославском вокзале, который случился накануне. В ведомстве сообщили, что задержаны шесть участников событий.

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «МВД Медиа».