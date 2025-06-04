Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 09:33
5930

МВД выступило с официальным заявлением об инциденте с блогером Щепихиным

МВД: Задержаны шестеро участников инцидента на Ярославском вокзале

Обложка © VK / Арег Щепихин

Обложка © VK / Арег Щепихин

Столичное управление МВД выступило с официальным заявлением по поводу инцидента на Ярославском вокзале, который случился накануне. В ведомстве сообщили, что задержаны шесть участников событий.

«Вечером 3 июня столичными полицейскими задержаны шесть участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс. Они доставлены для разбирательства в ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «МВД Медиа».

В пресс-службе добавили, что материалы проверки переданы в следственные органы.

У «‎похищенного» в Москве блогера Щепихина много снимков с известными людьми
У «‎похищенного» в Москве блогера Щепихина много снимков с известными людьми

Напомним, что накануне несколько мужчин увезли 39-летнего блогера Арега Щепихина в багажнике автомобиля «Мерседес» и скрылись. Полиция обнаружила машину, однако мужчины в ней не оказалось. Позднее выяснилось, что увезшие блогера являются действующими сотрудниками Росгвардии. Они назвали случившееся оперативным мероприятием. Щепихин, предварительно, находится на свободе в Новой Москве.

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar