Не в багажнике: Выяснилась судьба «‎похищенного» чеченскими росгвардейцами блогера из Москвы

Стало известно местоположение похищенного столичного блогера Арега Щепихина. По предварительным данным, предприниматель на данный момент находится в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас мужчина на свободе, обращаться в правоохранительные органы не стал – причин, по всей видимости, нет. Точное местонахождение и состояние здоровья Щепихина — неизвестно. Но его проверяют на ряд преступлений, включая изнасилование.