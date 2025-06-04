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4 июня, 09:01

Не в багажнике: Выяснилась судьба «‎похищенного» чеченскими росгвардейцами блогера из Москвы

SHOT: Похищенный блогер Щепихин на свободе, он может находиться в Новой Москве

Похищенный Арег Щепихин. Обложка © VK / Арег Щепихин

Похищенный Арег Щепихин. Обложка © VK / Арег Щепихин

Стало известно местоположение похищенного столичного блогера Арега Щепихина. По предварительным данным, предприниматель на данный момент находится в Новой Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас мужчина на свободе, обращаться в правоохранительные органы не стал – причин, по всей видимости, нет. Точное местонахождение и состояние здоровья Щепихина — неизвестно. Но его проверяют на ряд преступлений, включая изнасилование.

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От изнасилования до нацизма: Помощник Кадырова сообщил, что «похищенному» Щепихину грозит 5 статей

Напомним, что ночью в центре Москвы несколько мужчин везли 39-летнего Арега Щепихина в багажнике автомобиля «Мерседес» и скрылись. Полиция обнаружила машину, однако предпринимателя в ней не оказалось. Позднее выяснилось, что мужчины, увезшие блогера, являются действующими сотрудниками Росгвардии, которые заявили, что произошедшее — обычное оперативное мероприятие. Они были задержаны для опроса и сразу отпущены. Уехали бойцы в сопровождении полиции.

Наталья Афонина
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