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Регион
4 июня, 06:35
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«Зачем человека похищали?» Задержанных после исчезновения блогера в Москве отпустили после допроса

Задержанных после похищения блогера Щепихина отпустили из отдела полиции Москвы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Шесть мужчин, которые увезли предпринимателя и блогера Арега Щепихина из центра Москвы в багажнике чёрного Mercedes, только что отпустили из отдела полиции, куда их доставляли для выяснения обстоятельств. Трое из них во время допроса пояснили полицейским, что являются действующими бойцами Росгвардии и проводили оперативное мероприятие, узнал SHOT.

Видео © Life.ru

«‎Похитители» уехали на том же «мерседесе» с номерами АМР, на котором увозили блогера. Когда авто остановили, Арега в багажнике уже не было, где он сейчас неизвестно. На вопрос корреспондента Life.ru «Извините, а зачем человека похищали-то», мужчины просто посмеялись.

Ночью стало известно, что несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего Арега Щепихина в центре Москвы, поместив его в багажник автомобиля «мерседес» и скрывшись с места инцидента. Полиция уже нашла машину, но вот предпринимателя в нём не оказалось. Арег сам себя называет топ-менеджером корпорации «МСП» и профессиональным бизнес-мотиватором, он искал заказы на выступления в качестве спикера на разных мероприятиях.

Мужчины, увёзшие москвича в багажнике Mercedes, являются бойцами Росгвардии
Мужчины, увёзшие москвича в багажнике Mercedes, являются бойцами Росгвардии
Андрей Бражников
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