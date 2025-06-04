«Зачем человека похищали?» Задержанных после исчезновения блогера в Москве отпустили после допроса

Шесть мужчин, которые увезли предпринимателя и блогера Арега Щепихина из центра Москвы в багажнике чёрного Mercedes, только что отпустили из отдела полиции, куда их доставляли для выяснения обстоятельств. Трое из них во время допроса пояснили полицейским, что являются действующими бойцами Росгвардии и проводили оперативное мероприятие, узнал SHOT.

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«‎Похитители» уехали на том же «мерседесе» с номерами АМР, на котором увозили блогера. Когда авто остановили, Арега в багажнике уже не было, где он сейчас неизвестно. На вопрос корреспондента Life.ru «Извините, а зачем человека похищали-то», мужчины просто посмеялись.