Полиция не нашла похищенного в Москве предпринимателя в остановленной машине
Полиция остановила чёрный Mercedes с номерами АМР, на котором увезли похищенного предпринимателя Арега Щепихина из центра Москвы. По предварительным данным, в салоне находились только водитель и два пассажира — самого Щепихина среди них не было.
Похитителей предпринимателя Арега Щепихина остановили на Киевском шоссе. Видео © Telegram / SHOT
Операция по задержанию автомобиля проводилась с участием около десятка нарядов полиции в районе Киевского шоссе. Водитель и пассажиры Mercedes были увезены с места на служебных автомобилях для дальнейшего допроса, однако судьба похищенного остаётся неизвестной.
По предварительной информации, причиной похищения могли стать провокационные видео, которые Щепихин публиковал в Сети. В своих роликах он допускал оскорбительные высказывания в адрес мусульман.
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