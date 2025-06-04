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3 июня, 23:10

Полиция не нашла похищенного в Москве предпринимателя в остановленной машине

Полиция остановила чёрный Mercedes с номерами АМР, на котором увезли похищенного предпринимателя Арега Щепихина из центра Москвы. По предварительным данным, в салоне находились только водитель и два пассажира — самого Щепихина среди них не было.

Похитителей предпринимателя Арега Щепихина остановили на Киевском шоссе. Видео © Telegram / SHOT

Операция по задержанию автомобиля проводилась с участием около десятка нарядов полиции в районе Киевского шоссе. Водитель и пассажиры Mercedes были увезены с места на служебных автомобилях для дальнейшего допроса, однако судьба похищенного остаётся неизвестной.

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По предварительной информации, причиной похищения могли стать провокационные видео, которые Щепихин публиковал в Сети. В своих роликах он допускал оскорбительные высказывания в адрес мусульман.

Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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