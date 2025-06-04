Группа мужчин похитила предпринимателя в центре Москвы на глазах у прохожих

Несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего предпринимателя Арега Щепихина в центре Москвы, поместив его в багажник автомобиля «мерседес» и скрывшись с места инцидента. Об этом пишет SHOT.

Потерпевший в момент похищения звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. По словам свидетелей, четверо мужчин протащили его, игнорируя крики о помощи. Очевидцы утверждают, что похитители внешне были похожи на кавказцев.

Предварительно, причиной похищения могли стать провокационные видео, которые Арег Щепихин размещал в Сети. В своих роликах он оскорблял мусульман, а также делал резкие заявления. На своей странице он также называл себя бизнесменом, героем России и «визионером №1 в мире».

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.