Группа мужчин похитила предпринимателя в центре Москвы на глазах у прохожих
Похищенный предприниматель Арег Щепихин. Обложка © Telegram / SHOT
Несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего предпринимателя Арега Щепихина в центре Москвы, поместив его в багажник автомобиля «мерседес» и скрывшись с места инцидента. Об этом пишет SHOT.
Потерпевший в момент похищения звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. По словам свидетелей, четверо мужчин протащили его, игнорируя крики о помощи. Очевидцы утверждают, что похитители внешне были похожи на кавказцев.
Предварительно, причиной похищения могли стать провокационные видео, которые Арег Щепихин размещал в Сети. В своих роликах он оскорблял мусульман, а также делал резкие заявления. На своей странице он также называл себя бизнесменом, героем России и «визионером №1 в мире».
Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.
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