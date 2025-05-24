Похищенная два года назад в Ираке россиянка сможет вернуться домой через неделю

Удерживаемая с 2023 года в плену в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова может получить свободу. Иранские власти предлагают её в обмен на свободу семи обвиняемых в нападениях на объекты США в Ираке. Об этом сообщает телеканал Al Rabiaa.