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24 мая, 12:52

Похищенная два года назад в Ираке россиянка сможет вернуться домой через неделю

Al Rabiaa: Пленную россиянку Цуркову могут освободить через 7-10 дней

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова. Обложка © elizabeth-tsurkov.net

Гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова. Обложка © elizabeth-tsurkov.net

Удерживаемая с 2023 года в плену в Ираке гражданка России и Израиля Елизавета Цуркова может получить свободу. Иранские власти предлагают её в обмен на свободу семи обвиняемых в нападениях на объекты США в Ираке. Об этом сообщает телеканал Al Rabiaa.

«Сделка по освобождению российско-израильской пленной Елизаветы Цурковой предусматривает освобождение одного иранского заключённого в Ираке и шесть других. Они обвиняются в нападениях на американские интересы», — рассказали в эфире телеканала.

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Напомним, о похищении гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой стало известно в июле 2023 года. Она пропала в Ираке, куда приехала по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией. Считалось, что за её похищением стояли сторонники движения «Хезболла». Позже иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с Цурковой. На камеру она на иврите признаётся в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы и критикует действия Тель-Авива в секторе Газа. В конце января этого года 39-летнюю Цуркову нашли живой в Ираке.

Полина Никифорова
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