Группировка ХАМАС опубликовала видео с раненым израильским заложником
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Konstantinov
Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — распространило в своём Telegram-канале видеозапись с мужчиной, представшимся как израильский заложник. На кадрах неизвестный, назвавший только порядковый номер в списке удерживаемых лиц, заявил о получении ранений во время последних израильских обстрелов Газы.
Израильское издание Ynet опознало в мужчине уроженца Донбасса Максима Харкина. В публикации подчёркивается, что установить точное время и место съёмки видеозаписи невозможно — ХАМАС не предоставил этих данных.
Напомним, что в ХАМАС выражали готовность к переговорам по вопросу освобождения пленных граждан Израиля в обмен на прекращения военной операции в Газе. Палестинская группировка потребовала полностью остановить боевые действия в анклаве, вывести из него все подразделениях ЦАХАЛ, начать масштабное восстановление уничтоженной инфраструктуры, а также прекратить многолетнюю блокаду сектора Газа. Также сообщалось, что представители ХАМАС предложили Тель-Авиву перемирие сроком на пять лет, однако израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху полностью отверг инициативу.