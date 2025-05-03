Группировка ХАМАС опубликовала видео с раненым израильским заложником

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — распространило в своём Telegram-канале видеозапись с мужчиной, представшимся как израильский заложник. На кадрах неизвестный, назвавший только порядковый номер в списке удерживаемых лиц, заявил о получении ранений во время последних израильских обстрелов Газы.