Путин встретился с освобождённым из плена ХАМАС россиянином Труфановым

Президент России Владимир Путин встретился с семьёй россиянина Александра Труфанова, который был освобождён из плена ХАМАС.

На встрече также присутствовали мать Елена Труфанова и невеста израильтянка Сапир Коэн. Их освободили из плена в конце 2023 года. Труфанова удалось вызволить из плена в феврале 2025 года. Семью россиянина сопровождали главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин Александр Борода.

Путин встретился с семьёй освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Путин выразил слова благодарности политическому руководству ХАМАС, которое пошло навстречу Москве и совершило этот гуманитарный акт. Президент добавил, что российские власти продолжат делать всё, чтобы освободить других пленников в Газе.