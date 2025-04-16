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16 апреля, 20:17

Путин встретился с освобождённым из плена ХАМАС россиянином Труфановым

Путин встретился с семьёй освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Путин встретился с семьёй освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин встретился с семьёй россиянина Александра Труфанова, который был освобождён из плена ХАМАС.

На встрече также присутствовали мать Елена Труфанова и невеста израильтянка Сапир Коэн. Их освободили из плена в конце 2023 года. Труфанова удалось вызволить из плена в феврале 2025 года. Семью россиянина сопровождали главный раввин России Берл Лазар и глава Федерации еврейских общин Александр Борода.

Путин встретился с семьёй освобождённого из плена ХАМАС Александра Труфанова. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Путин выразил слова благодарности политическому руководству ХАМАС, которое пошло навстречу Москве и совершило этот гуманитарный акт. Президент добавил, что российские власти продолжат делать всё, чтобы освободить других пленников в Газе.

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Напомним, в феврале, сразу после освобождения из плена, Александру Труфанову восстановили российский загранпаспорт. Большую роль в этом вопросе сыграли члены российского посольства в Тель-Авиве.

Артур Лапсаков
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