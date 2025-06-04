Мужчины, увёзшие москвича в багажнике Mercedes, являются бойцами Росгвардии

Мужчины, которые увезли предпринимателя и блогера Арега Щепихина из центра Москвы в багажнике чёрного Mercedes, являются действующими сотрудниками Росгвардии. Как стало известно SHOT , они заявили полицейским, что проводили оперативное мероприятие.

По предварительной информации, у «похитителей» действительно есть звания и документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. Однако, пока непонятно, имелись ли у них правовые основания для жёсткого задержания.