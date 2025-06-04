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4 июня, 06:31

Мужчины, увёзшие москвича в багажнике Mercedes, являются бойцами Росгвардии

Арег Щепихин. Обложка © SHOT

Арег Щепихин. Обложка © SHOT

Мужчины, которые увезли предпринимателя и блогера Арега Щепихина из центра Москвы в багажнике чёрного Mercedes, являются действующими сотрудниками Росгвардии. Как стало известно SHOT, они заявили полицейским, что проводили оперативное мероприятие.

По предварительной информации, у «похитителей» действительно есть звания и документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. Однако, пока непонятно, имелись ли у них правовые основания для жёсткого задержания.

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Ночью стало известно, что несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего Арега Щепихина в центре Москвы, поместив его в багажник автомобиля «мерседес» и скрывшись с места инцидента. Полиция уже нашла машину, но вот предпринимателя в нём не оказалось.

Андрей Бражников
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