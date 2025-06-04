Мужчины, увёзшие москвича в багажнике Mercedes, являются бойцами Росгвардии
Арег Щепихин. Обложка © SHOT
Мужчины, которые увезли предпринимателя и блогера Арега Щепихина из центра Москвы в багажнике чёрного Mercedes, являются действующими сотрудниками Росгвардии. Как стало известно SHOT, они заявили полицейским, что проводили оперативное мероприятие.
По предварительной информации, у «похитителей» действительно есть звания и документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству. Однако, пока непонятно, имелись ли у них правовые основания для жёсткого задержания.
Ночью стало известно, что несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего Арега Щепихина в центре Москвы, поместив его в багажник автомобиля «мерседес» и скрывшись с места инцидента. Полиция уже нашла машину, но вот предпринимателя в нём не оказалось.