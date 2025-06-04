«‎Похитители» на чёрном Mercedes уехали с места исчезновения блогера с полицейским кортежем

Мужчины, которые ночью увезли блогера Арега Щепихина с Ярославского вокзала в неизвестном направлении, уехали вместе с полицией с места похищения. Допрошенных, среди которых сотрудники Росгвардии, изначально отпустили, но затем некоторых посадили в полицейский автомобиль.