«Похитители» на чёрном Mercedes уехали с места исчезновения блогера с полицейским кортежем
Допрошенные росгвардейцы покинули место похищения Щепихина в сопровождении МВД
Мужчины, которые ночью увезли блогера Арега Щепихина с Ярославского вокзала в неизвестном направлении, уехали вместе с полицией с места похищения. Допрошенных, среди которых сотрудники Росгвардии, изначально отпустили, но затем некоторых посадили в полицейский автомобиль.
Обстановка на Ярославском вокзале прямой сейчас. Видео © Life.ru
На кадрах Life.ru видно, что остальные продолжали сидеть в чёрном Mercedes. «Похитители» общаться с прессой не захотели и блокировали двери авто. В итоге машина в сопровождении авто полиции покинула территорию Ярославского вокзала.
Ночью стало известно, что в центре Москвы несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего Арега Щепихина, посадив его в багажник автомобиля «Мерседес» и скрывшись с места происшествия. Полиция уже нашла автомобиль, но предпринимателя в нём не оказалось. Сам Арег представляется топ-менеджером корпорации «МСП» и профессиональным бизнес-мотиватором, который искал заказы на выступления в качестве спикера на различных мероприятиях. Позже выяснилось, что мужчины, увезшие блогера, являются действующими сотрудниками Росгвардии, которые заявили, что происходящее — это стандартное оперативное мероприятие.
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