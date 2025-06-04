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Регион
4 июня, 07:29

«‎Похитители» на чёрном Mercedes уехали с места исчезновения блогера с полицейским кортежем

Допрошенные росгвардейцы покинули место ‎похищения Щепихина в сопровождении МВД

Мужчины, которые ночью увезли блогера Арега Щепихина с Ярославского вокзала в неизвестном направлении, уехали вместе с полицией с места похищения. Допрошенных, среди которых сотрудники Росгвардии, изначально отпустили, но затем некоторых посадили в полицейский автомобиль.

Обстановка на Ярославском вокзале прямой сейчас. Видео © Life.ru

На кадрах Life.ru видно, что остальные продолжали сидеть в чёрном Mercedes. «Похитители» общаться с прессой не захотели и блокировали двери авто. В итоге машина в сопровождении авто полиции покинула территорию Ярославского вокзала.

Силовики вынесли странные баулы с места «‎похищения» блогера сотрудниками Росгвардии
Силовики вынесли странные баулы с места «‎похищения» блогера сотрудниками Росгвардии

Ночью стало известно, что в центре Москвы несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего Арега Щепихина, посадив его в багажник автомобиля «Мерседес» и скрывшись с места происшествия. Полиция уже нашла автомобиль, но предпринимателя в нём не оказалось. Сам Арег представляется топ-менеджером корпорации «МСП» и профессиональным бизнес-мотиватором, который искал заказы на выступления в качестве спикера на различных мероприятиях. Позже выяснилось, что мужчины, увезшие блогера, являются действующими сотрудниками Росгвардии, которые заявили, что происходящее — это стандартное оперативное мероприятие.

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
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