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4 июня, 06:48

Силовики вынесли странные баулы с места «‎похищения» блогера сотрудниками Росгвардии

Силовики вынесли странные сумки с вокзала в Москве, где похитили Щепихина

Сотрудники полиции прямо сейчас вывозят несколько больших сумок с Ярославского вокзала, где ночью похитили 39-летнего Арега Щепихина. Что именно находится в баулах — неизвестно. На месте событий находится корреспондент Life.ru.

Сотрудники полиции вывозят несколько больших сумок с Ярославского вокзала. Видео © Life.ru

Также до исх пор нет данных о местоположении блогера. На данный момент поиском Щепихина занимают сотрудники управления на транспорте по Центральному федеральному округу.

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Ночью стало известно, что в центре Москвы несколько крепких мужчин в чёрных костюмах похитили 39-летнего Арега Щепихина, посадив его в багажник автомобиля «Мерседес» и скрывшись с места происшествия. Полиция уже обнаружила машину, однако предпринимателя в ней не оказалось. Арег называет себя топ-менеджером корпорации «МСП» и профессиональным бизнес-мотиватором, который искал заказы на выступления в качестве спикера на различных мероприятиях. Силачи же, увёзшие блогера оказались действующими сотрудниками Росгвардии. Они заявили, что вся эта суматоха — обычное оперативное мероприятие.

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
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