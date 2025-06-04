От изнасилования до нацизма: Помощник Кадырова сообщил, что «похищенному» Щепихину грозит 5 статей

В Чечне власти пояснили ситуацию с «похищением» блогера Арега Щепихина на территории московского вокзала. Как подчеркнул помощник главы республики, министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, на попавших в Сеть кадрах с поимкой Щепихина нет ничего незаконного, это стандартное задержание подозреваемого.

«Арег Щепихин, который открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей, был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы», — написал Дудаев в телеграм-канале.

Помощник Рамзана Кадырова подчеркнул, что в отношении Щепихина чеченской полицией проводится проверка. В случае обнаружения в его деяниях состава преступления поступки блогера могут стать причиной возбуждения в его отношении дела по ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера), ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 276 УК РФ (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), отметил Дудаев.

Он заверил, что спецоперация по задержанию Щепихина в Москве была полностью согласована со столичными силовыми ведомствами. Сейчас в отношении задержанного проводится весь комплекс соответствующих следственных действий. Дудаев призвал журналистов и общественность перестать называть «жертвой» предполагаемого преступника, основываясь лишь на видео в Сети о его «похищении» прямо с вокзала в Москве.