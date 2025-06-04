У «‎похищенного» в Москве блогера Щепихина много снимков с известными людьми

Напомним, что в интернете гуляет видео, как на Ярославском вокзале в Москве группа мужчин в гражданской одежде силой уносит куда-то 39-летнего блогера Арега Щепихина. Оказалось, что это были сотрудники Росгвардии, однако неизвестно, были ли у них основания проводить такое задержание. В Чечне заявили, что ему грозит пять уголовных статей. У себя в блоге он заявил, что президента и всю верхушку власти в России необходимо «запрограммировать на нацизм против мусульман и евреев».