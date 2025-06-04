У «похищенного» в Москве блогера Щепихина много снимков с известными людьми
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Блогер и предприниматель Арег Щепихин, которого засунули в багажник на Ярославском вокзале в Москве и увезли, активно делился в своих социальных сетях снимками с известными личностями.
В числе тех, кто присутствовал на его фотографиях, упоминаются помощник президента России Владимир Мединский, глава ДНР Денис Пушилин, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, актриса Анна Хилькевич, певица Люся Чеботина, фигуристка Евгения Медведева, блогер Валя Карнавал, а также множество других известных персон.
В основном это фотографии с мероприятий, куда приглашали известных людей, — форумы, конференции, собрания и прочее. Там ему удавалось выцепить кого-то из них ради совместного фото.
Напомним, что в интернете гуляет видео, как на Ярославском вокзале в Москве группа мужчин в гражданской одежде силой уносит куда-то 39-летнего блогера Арега Щепихина. Оказалось, что это были сотрудники Росгвардии, однако неизвестно, были ли у них основания проводить такое задержание. В Чечне заявили, что ему грозит пять уголовных статей. У себя в блоге он заявил, что президента и всю верхушку власти в России необходимо «запрограммировать на нацизм против мусульман и евреев».