Появилось видео обысков в уральской редакции Ura.ru
Обложка © Telegram / Ura.ru
Издание Ura.ru опубликовало видео обысков в уральской редакции. На кадрах продемонстрировано, как мужчины в масках входят в офис. Один из них держит в руках предмет, похожий на большой молоток.
Издание Ura.ru опубликовало видео обысков в уральской редакции. Видео © Telegram / Ura.ru
Об обысках в офисе Ura.ru в Екатеринбурге стало известно ранее. Задержаны двое сотрудников издания — редактор Денис Аллаяров и, предположительно, журналист Сергей Бодров. По некоторым данным, показания на них мог дать экс-сотрудник полиции, который, возможно, передавал им материалы из ежедневных сводок. В Ura.ru подтвердили задержание Аллаярова.