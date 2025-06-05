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Регион
5 июня, 07:01

Появилось видео обысков в уральской редакции Ura.ru

Обложка © Telegram / Ura.ru

Обложка © Telegram / Ura.ru

Издание Ura.ru опубликовало видео обысков в уральской редакции. На кадрах продемонстрировано, как мужчины в масках входят в офис. Один из них держит в руках предмет, похожий на большой молоток.

Издание Ura.ru опубликовало видео обысков в уральской редакции. Видео © Telegram / Ura.ru

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Об обысках в офисе Ura.ru в Екатеринбурге стало известно ранее. Задержаны двое сотрудников издания — редактор Денис Аллаяров и, предположительно, журналист Сергей Бодров. По некоторым данным, показания на них мог дать экс-сотрудник полиции, который, возможно, передавал им материалы из ежедневных сводок. В Ura.ru подтвердили задержание Аллаярова.

Оксана Попова
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