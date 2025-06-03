В Петербурге задержали мужчину за сбор данных для украинских террористов

В Петербурге задержали местного жителя с криминальным прошлым, который занимался сбором разведданных об инфраструктурных объектах города. Собранная информация предназначалась для украинской террористической организации.

«Сегодня задержали ранее судимого местного жителя 1993 года рождения, который собирал сведения о военных и промышленных объектах: заводах, аэродромах и научно-производственных предприятиях на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — рассказал собеседник РИА «Новости».

Следствие установило, что подозреваемый передавал сведения представителям террористической организации «Атеш»*. По данным правоохранительных органов, эта группировка причастна к организации ряда диверсионных актов на территории страны.

Ранее в Крыму задержали мужчину, который по заданию украинского куратора изготовил СВУ для терактов и диверсий. 60-летний житель Феодосии сам предложил помощь Службе безопасности Украины. В итоге его привлекли к «конфиденциальному сотрудничеству», которое теперь будет ему грозить большим тюремным сроком. Мощнейшая бомба, созданная им для диверсий и терактов, хранилась на кладбище в Севастополе.