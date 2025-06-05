На редактора Ura.ru завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу
На редактора Ura.ru Аллаярова завели дело за дачу взятки, он вновь задержан
Редактор свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров. Обложка © Ura.ru
В Екатеринбурге утром 5 июня 2025 года силовики провели обыски в офисе информационного агентства Ura.ru. Проверке подверглись документы, техника и личные переписки сотрудников. Изначально главный редактор свердловской редакции Денис Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, однако к вечеру ему было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу, пишет Ural Mash.
По данным следствия, Аллаяров сотрудничал с бывшим сотрудником полиции, против которого также возбуждено уголовное дело за получение взятки. Как сообщили источники РИА «Новости» в силовых структурах, Аллаярова задержали повторно в тот же день.
Напомним, сегодня в офисе Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Задержаны двое сотрудников издания — редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров. Последнего подозревают в покупке информации у силовиков. По некоторым данным, показания на журналистов мог дать экс-сотрудник полиции, который, возможно, передавал им материалы из ежедневных сводок. Сообщалось, что сотрудников отпустили после дачи показаний.