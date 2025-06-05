Одного из задержанных сотрудников Ura.ru подозревают в покупке информации у силовиков
Задержанного журналиста Ura.ru Бодрова обвиняют в покупке информации у силовиков
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Журналиста Ura.ru Сергея Бодрова обвиняют в приобретении информации у сотрудников силовых структур. Об этом сообщает Mash.
У него дома завершены обыски, после чего его доставят на допрос в Следственный комитет, а затем в суд для избрания меры пресечения. Аналогичная процедура ожидает редактора издания Дениса Аллаярова.
Об обысках в офисе Ura.ru в Екатеринбурге стало известно ранее. Задержаны двое сотрудников издания — редактор Денис Аллаяров и журналист Сергей Бодров. По некоторым данным, показания на них мог дать экс-сотрудник полиции, который, возможно, передавал им материалы из ежедневных сводок. В Ura.ru подтвердили задержание Аллаярова.