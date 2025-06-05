Одного из задержанных сотрудников Ura.ru подозревают в покупке информации у силовиков

Журналиста Ura.ru Сергея Бодрова обвиняют в приобретении информации у сотрудников силовых структур. Об этом сообщает Mash .

У него дома завершены обыски, после чего его доставят на допрос в Следственный комитет, а затем в суд для избрания меры пресечения. Аналогичная процедура ожидает редактора издания Дениса Аллаярова.