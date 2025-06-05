В полиции опровергли информацию о применении силы к главреду Ura.ru

В ходе оперативных мероприятий в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге правоохранительные органы не применяли силу к главному редактору Диане Козловой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных структурах.

Ранее в публикации Ura.ru утверждалось, что во время обысков к Козловой была применена физическая сила. В правоохранительных органах опровергли эти сведения, заявив, что сообщения о применении силы к главному редактору не соответствуют действительности и являются попыткой информационной провокации.