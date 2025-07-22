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22 июля, 08:32

СК сообщил о масштабном расследовании о сливе данных в МВД на фоне обысков у BAZA

СК РФ завел дело на полицейских, незаконно передававших данные Telegram-каналу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве возбуждено уголовное производство по статье 286 УК РФ — превышение должностных полномочий сотрудниками полиции. Они передавали одному из популярных телеграм-каналов информацию с ограниченным доступом, сообщает пресс-служба СК.

«В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера «Телеграм», — сказано в публикации.

Расследование о сливе данных в МВД охватило несколько регионов: в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области прошли обыски. Были изъяты документы и предметы, имеющие ценность для дальнейшего разбирательства.

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Ранее Life.ru сообщал, что в редакции телеграм-канала Baza прошли обыски. Коллегам сейчас не удаётся установить местонахождение главного редактора Глеба Трифонова, к которому также наведались силовики.

Владимир Озеров
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